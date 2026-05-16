Velike pobede, možda se pokažu i kao ključne za opstanak, upisale su ekipe lučanske Mladosti i niškog Radničkog - obe u gostima i obe posle preokreta!

Lučani su režirali pravi podvig u Ivanjici protiv direktnog rivala za opstanak Javora - posle poluvremena su gubili 0:1, potom i 0:2, da bi u preostalom delu meča priredili goleadu i veleobrt kakav se retko viđa.

Rezervista Irfan Hadžić doneo je prevagu na stranu gostiju (u 53. i 78. minutu), Tumbasević je zatresao mrežu između golova Hadžića, da bi Ćirić postavio konačan rezultat.

Dvostruki strelac za Javor bio je Bendžamin Akvah.

Javor je ovim porazom i matematički ispao iz Superlige Srbije. Javor ima 41 bod na 14. mestu na tabeli plej-auta, a ni pobeda u poslednjem kolu mu ne bi garantovala opstanak, pošto je bio slabiji od konkurenata (TSC, Radnički 1923) u regularnom delu lige, u 30 kola.

Do poslednjeg minuta sezone strepeće i TSC.

Ekipa trenera Tomislava Sivića vodila je 1:0 protiv niškog Radničkog posle poluvremena, ali ostala je "kratkih rukava" na kraju i sebe dovela u tešku poziciju pred poslednji meč.

Junak pobede gostiju bio je dvostruki strelac Isah Abas. Najpre je iskoristio penal pošto je VAR procenio da je Urošević previše odručio ruke, te je kontakt sa loptom bio "neprirodan".

Abas je bio siguran sa kreča.

Ganijac je u 77. minutu dobio novi poklon da se proslavi: tragičar TSC-a bio je rezervista Jovanović koji je u pokušaju da vrati golmanu loptu poslao pogrešan pas, a Abas iskoristio situaciju i ušetao se sa loptom u gol.





U poslednjem kolu Javor će igrati u Kragujevcu protiv Radničkog 1923, a Mladost će u Lučanima dočekati Napredak. TSC će igrati na gostujućem trenu protiv IMT-a, a Radnički će u Nišu dočekati Spartak.

Utakmice poslednjeg kola igraće se 24. maja.