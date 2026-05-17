Izborne sednice Skupštine Stručno-strukovne organizacije sudija FSRZS i Skupštine Stručno-strukovne organizacije fudbalskih trenera FSRZS održane su 15. maja u Kragujevcu, a protekle su u znaku izbora novih rukovodstava, ali i snažne podrške aktuelnom predsedniku Fudbalskog saveza Regiona zapadne Srbije, Nebojši Živanoviću, za novi mandat.

Kako je istaknuto tokom sednica, FSRZS važi za najveći, najbrojniji i jedan od najorganizovanijih regionalnih saveza u okviru Fudbalskog saveza Srbije, a rezultati rada u prethodnom periodu ocenjeni su kao izuzetno uspešni.

Posebno je naglašen doprinos predsednika Nebojše Živanovića i generalnog sekretara Darka Bradonjića, koji su, kako je navedeno, značajno uticali na razvoj i napredak fudbala u regionu zapadne Srbije.

Novi Izvršni odbor Sudijske organizacije FSRZS broji 11 članova, a za predsednika je izabran Goran Milanović. Potpredsednici su Pavle Ilić i Nemanja Jovanović Džajić, dok su članovi Milica Milovanović, Tomislav Đurović, Dragan Nikolić, Stanko Osraćanin, Aleksandar Govedarović, Miroslav Matić, Miroslav Miletić i Uroš Radovanović. Za sekretara je imenovan Darko Milanović.

Nakon izbora, Goran Milanović zahvalio se rukovodstvu FSRZS, predsedniku Nebojši Živanoviću i generalnom sekretaru Darku Bradonjiću na saradnji, podršci i doprinosu radu sudijske organizacije. Istakao je i značaj školovanja novih sudija, kao i afirmacije mladih kadrova, uz pohvale radu Tehničke sudijske komisije. Milanović je ujedno zahvalio i bivšem predsedniku Dejanu Dimitrijeviću iz Loznice, koji je tu funkciju uspešno obavljao u periodu od 2022. do 2026. godine, zaključno sa 3. novembrom 2023.

Za predsednika Trenerske organizacije FSRZS izabran je Slavoljub Kizić, dok je za potpredsednika imenovan Nemanja Bradonjić. Članovi su Mile Stanković, Zoran Vujičić, Saša Ranković, Dragan Maksimović, Predrag Grozdanović, Mirko Mitrović i Marko Petrović, a sekretar je Goran Ćurčić.

Slavoljub Kizić je nakon izbora poručio da su prethodne četiri godine donele značajan napredak regionalnom fudbalu, zahvalivši se predsedniku Živanoviću i generalnom sekretaru Bradonjiću na svemu što su uradili za razvoj fudbala u regionu sa najvećim brojem klubova. Posebno je pohvalio rad Centra za edukaciju fudbalskih trenera i istakao da je FSRZS srpskom fudbalu podario veliki broj mladih i perspektivnih trenera.

Izborni dan u Kragujevcu protekao je u atmosferi jedinstva i podrške, uz poruku da će FSRZS i u narednom periodu nastaviti da radi u interesu razvoja fudbala i unapređenja svih segmenata sporta u regionu zapadne Srbije.