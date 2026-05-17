Slušaj vest

TSC je u Bačkoj Topoli izgubio meč od Radničkog iz Niša rezultatom 2:1, iako je na poluvremenu imao prednost od 1:0.

Po završetku utakmice, trener TSC-a, čuveni Tomislav Sivić, imao je šta da kaže. On je izazvao novu buru u srpskom fudbalu i to - komentarom na račun sudije Lazara Lukića.

Tomislav Sivić Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport, @starsport

- Prvi deo meča, naša kontrola, gde je trebalo da damo još koji gol. U drugom delu su oni izašli bolje, nismo osvojili nijednu drugu loptu, nismo uspeli da smirimo pas. Plaćamo cenu nekih stvari, padamo fizički, nemamo odgovor. Sve se skupilo. Gospodina sa pištaljkom ne mogu da komentarišem - rekao je Sivić.

TSC će u poslednjem kolu morati da traži bodove koji bi mu obezbedili ostanak u ligi, dok je Radnički ovim trijumfom završio posao oko opstanka. 

Ne propustiteFudbal"NISMO U IDEALNOM MOMENTU..." Tomislav Sivić otvorio dušu pred meč protiv Radničkog: Suočavamo se sa brojnim problemima, ali...
Tomislav Sivić srpski fudbalski trener
FudbalSIVIĆ PRED MLADOST: Bili bi zadovoljni i minimalnom pobedom
RADNICKI NIS-PARTIZAN_19.JPG
FudbalTOMISLAV SIVIĆ STIGAO U BAČKU TOPOLU: TSC i zvanično ima novog trenera
Tomislav Sivić, zna kako igrati protiv Večitih
FudbalSPREMA SE NEVIĐENA BOMBA NA "ČAIRU"! Bivši trener Olimpijakosa preuzima Radnički? Šuška se da je već stigao u Srbiju...
RADNICKI NIS-PARTIZAN_58.JPG

 BONUS VIDEO:

00:59
Kiks Guteše protiv TSC-a Izvor: Arena Sport