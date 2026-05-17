Skandal svetskih razmera desio se u Poljskoj posle meča koji su odigrali Korona Kjelce i Viđev Lođ.

Korona je slavila sa 1:0, osvojila bitne bodove u borbi za opstanak i to protiv direktnog rivala, a igrači Viđeva otišli su kod svojih navijača po završetku susreta. I dok su ih navijači "ribali" i poslali poruku da moraju da izbore opstanak u poslednja dva kola, jedan od fudbalera, Sebastijan Bergijer, napravio je skandalozan potez.

Bergijer se uhvatio za međunožje i sramotnom gestikulacijom izazvao haos na tribinama.

Sebastijan Bergijer se hvata za međunožje i sramotno gestikulira ka navijačima

Snimak je zapalio mreže, a Bergijer je morao da se oglasi i uputi izvinjenje zbog ove situacije.

- Izvinjavam se svim navijačima zbog mog ponašanja posle utakmice u petak. Bilo je neprihvatljivo i nedostojno profesionalnog fudbalera. Žao mi je zbog onoga što sam uradio, što je rezultat pratećeg pritiska, emocija i frustracije nakon izgubljene utakmice. U Kjelcu, od početka utakmice, sa tribina su nas više puta provocirali, ali to ne menja činjenicu da nije trebalo tako da se ponašam. Na terenu se uvek borim svim svojim moćima i dajem sve od sebe. Obećavam da ćemo tim i ja učiniti sve da pobedimo u poslednjoj utakmici i da Viđev ostane u Ekstraklasi - rekao je on.

