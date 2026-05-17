Godine prolaze, ali neke stvari se ne menjaju, već samo postaju gore.

Kristijano Ronaldo napravio je još jedan veliki skandal i to posle poraza u finalu Azijske lige šampiona 2. Al Nasr je izgubio od Gamba Osake sa 1:0, a Portugalac je bio tragičar jer je promašio dve velike šanse.

Kristijano Ronaldo u dresu Al Nasra

Sve je bilo na strani Al Nasra - meč se igrao u Rijadu, ekipa je bila bolja, pa čak su i na kladionicama bili veliki favoriti. Ipak, ostali su bez trofeja, a Kristijano to nije mogao da podnese i povukao je potez o kom bruji planeta.

Otišao je direktno u svlačionicu i nije se vratio na dodelu medalja, te je pokazao veliku dozu neprofesionalizma.

