Fudbaleri japanske Gamba Osake osvojili su titulu u Azijskoj ligi šampiona 2, pošto su u finalu u Rijadu pobedili Al Nasr 1:0.

Jedini gol postigao je Deniz Humet u 29. minutu.

Al Nasr, za koga igra Kristijano Ronaldo, imao je veći posed lopte i šansi za gol, ali to nije uspeo da iskoristi, pošto se japanska ekipa dobro i organizovano branila.

Dobre prilike propustili su Ronaldo u završnici prvog poluvremena i Žoao Feliks 13 minuta pre kraja.

Ronaldo je u decembru 2022. godine prešao u Al Nasr i još nema trofej sa tom ekipom - gotovo četiri godine. Ipak, Portugalac bi mogao da osvoji titulu u saudijskoj ligi, pošto Al Nasr uoči poslednjeg kola ima dva boda više od Al Hilala. 

Kristijano Ronaldo u dresu Al Nasra Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

