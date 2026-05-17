Ronaldo i Al Nasr doživeli su neuspeh u finalu Azijske lige šampiona. Gamba Osaka slavila sa 1:0, a Portugalac još uvek bez trofeja.
Fudbaleri japanske Gamba Osake osvojili su titulu u Azijskoj ligi šampiona 2, pošto su u finalu u Rijadu pobedili Al Nasr 1:0.
Jedini gol postigao je Deniz Humet u 29. minutu.
Al Nasr, za koga igra Kristijano Ronaldo, imao je veći posed lopte i šansi za gol, ali to nije uspeo da iskoristi, pošto se japanska ekipa dobro i organizovano branila.
Dobre prilike propustili su Ronaldo u završnici prvog poluvremena i Žoao Feliks 13 minuta pre kraja.
Ronaldo je u decembru 2022. godine prešao u Al Nasr i još nema trofej sa tom ekipom - gotovo četiri godine. Ipak, Portugalac bi mogao da osvoji titulu u saudijskoj ligi, pošto Al Nasr uoči poslednjeg kola ima dva boda više od Al Hilala.
Kristijano Ronaldo u dresu Al Nasra Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia
