Da li će se to i desiti?

Legendarni portugalski trener je sada na klupi Benfike i velike su šanse da će ostati, kako sam kaže. Pre nedelju dana je najavio da će govoriti o Real Madridu i navodnom interesovanju tog kluba.

"Ne znam ništa o svojoj budućnosti. Kada budem znao, reći ću. Postoji mogućnost da ostanem, da. Moja želja je da naredne nedelje vidim šta imam. Objektivno, imam ponudu za produženje ugovora od Benfike, na čemu sam zahvalan isto koliko i na prilici koju sam dobio da treniram Benfiku pre nekoliko meseci. Ali poslednjih nedelja nisam želeo da se bavim svojom budućnošću, niti onim što se govori i ne govori, niko od nas nije naivan", rekao je Murinjo.

Kaže i da "očigledno nešto postoji".

"Očigledno da nešto postoji, ali kao što sam rekao, ništa nije potpisano, nema ugovora na stolu, nema razgovora između mene i predsednika Real Madrida, niti razgovora između mene i nekoga važnog u strukturi kluba. Trenutno, jedina realna i konkretna stvar koja postoji jeste ponuda za nastavak saradnje od strane Benfike", rekao je on.

Govorio je o svom ugovoru i detaljima koje je potpisao.

"Rui Košta je sa mnom napravio ugovor kada sam došao ovde, gde smo se dogovorili da imamo klauzulu koja nas štiti u etičkom smislu u slučaju eventualnog poraza predsednika Ruija Košte na izborima. Imam ugovor još jednu godinu, niko nije obavezao Benfiku da ga produži, ali time što nije produžen, ostavili smo tu klauzulu otvorenu još nekoliko dana, što mi daje mogućnost da odem ako to bude moja odluka. Ali nemam apsolutno nikakvu kritiku na račun predsednika. Mi smo se dogovorili o takvom ugovoru, i zapravo ja i dalje imam još godinu dana ugovora", rekao je Murinjo.

I onda najvažnija rečenica - 99% ostaje u Benfiki.

"U ovom trenutku 99 odsto da ostanem u Benfiki, jer imam ugovor i ponudu koju još nisam pogledao, ali mi je agent rekao da je izuzetno dobra ponuda. Sa strane Real Madrida trenutno nemam ništa, ali, ponavljam, niko od nas nije naivan, jedino što trenutno postoji su razgovori između Žorža (Mendeša, agenta pr. au) i Real Madrida i njihove strukture".

Da li može da kaže "ne" Real Madridu?

"Zavisi od ponude, od toga šta žele od mene. Ne radi se o više ili manje jednog evra, već o tome šta žele od mene, da li sam u stanju da ispunim ono što traže, profil posla koji mi nude. Želim da uzmem vreme da analiziram, razmislim i odlučim sam. Benfika je Benfika i ono što osećam prema Benfiki više ne mogu da sakrijem. Celu karijeru sam to skrivao, ali sada više ne mogu. Ali to je moja karijera, videćemo šta će se desiti. Benfika je spremna da ponovo napadne trofeje".

Poruka za kraj jeste da je ponosan prema igračima Benfike.

"Postoje čuda raznih vrsta, postoje stvari koje su veće od nas i nekad jednostavno nisu dovoljne. Poruka navijačima? Da imaju poštovanje prema grupi koja se mnogo borila, do krajnjih granica. Setio sam se utakmice u Rio Majoru protiv Kasa Pije i utakmice protiv Brage u Liga kupu kao negativnih primera, ali ostalo, ponavljam, imam ogroman ponos prema ovim ljudima, možda i veći nego u klubu gde sam osvajao trofeje".

