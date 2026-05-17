Španski stručnjak Ćabi Alonso imenovan je za novog trenera fudbalera Čelsija, potvrdio je danas londonski klub.

Kako je saopšteno, doskorašnji trener Reala je sa čelnicima "plavaca" potpisao ugovor do juna 2030. godine.

"Čelsi je jedan od najvećih klubova na planeti i ponosan sam što sam dobio priliku da radim ovde", rekao je 44-godišnji Španac za klupski sajt posle potpisivanja ugovora.

Ćabi Alonso je pre Reala, u kojem je proveo samo šest meseci, sedeo na klupi Bajera iz Leverkuzena sa kojim je 2024. godine osvojio duplu krunu u Nemačkoj.

Ćabi Alonso