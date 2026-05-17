Slušaj vest

Luj Ben Farat važi za jednog od najvećih talenata Tunisa i trebalo je da ide na predstojeće Svetsko prvenstvo, ali ovog 19-godišnjaka i igrača Karlsruea tamo ipak nećemo gledati, a razlog je - bizaran.

Selektor Tunisa, Sabri Lamuši, otkrio je kakoo je Benu Faratu otac zabranio da ide na Mundijal!

1/4 Vidi galeriju Luj Ben Farat Foto: Benedict Christ / imago sportfotodienst / Profimedia, Sebastian Bach / imago sportfotodienst / Profimedia

- Dobio sam poziv od oca Luija Ben Farhata jutros. Rekao mi je da je prerano da povedem njegovog sina na Svetsko prvenstvo i odbio je poziv. Bio sam šokiran. Zvao sam Luija, on se nije javio. Ponovo sam zvao njegovog oca, on mi tada nije odgovorio. To je nedostatak poštovanja i kraj te priče - rekao je Lamuši.

Navodno je pravi razlog odbijanja poziva selektora to što se porodica Loija Ben Farhata plaši da bi loši rezultati Tunisa na Svetskom prvenstvu mogli da mu smanje cenu, što je tek iznerviralo sve u ovoj državi. Tunis se nalazi u grupi F sa Japanom, Holandijom i Švedskom.

BONUS VIDEO: