Fudbaleri Rasing Santandera izborili su povratak u prvu ligu Španije posle 14 godina, pošto su večeras na svom terenu pobedili Valjadolid rezultatom 4:1 i tako stekli nedostižnu prednost u odnosu na trećeplasiranju Almeriju na tabeli druge lige Španije.

Golove za Rasing postigli su Asijer Viljalibre u 33. minutu, Andres Martin u 62. i 73. minutu i Sulejman Kamara u 90+5.

Strelac jedinog pogotka za Valjadolid bio je Mohamed Žauab u 42. minutu.

Valjadolid je utakmicu završio sa 10 igrača nakon što je Karlos Klerk dobio crveni karton u 59. minutu.

Rasing je vodeći na tabeli druge lige Španije sa 78 bodova, Deportivo La Korunja je na drugom mestu sa 71 i utakmicom manje, dok je Almerija na trećoj poziciji sa 71 bodom, dva kola pre kraja prvenstva.