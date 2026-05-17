Fudbaleri Rasing Santandera se vraćaju u prvu ligu Španije posle 14 godina, pobedom nad Valjadolidom rezultatom 4:1.
POVRATAK VELIKANA! Post dug 14 godina je završen - španska elita ih čeka
Fudbaleri Rasing Santandera izborili su povratak u prvu ligu Španije posle 14 godina, pošto su večeras na svom terenu pobedili Valjadolid rezultatom 4:1 i tako stekli nedostižnu prednost u odnosu na trećeplasiranju Almeriju na tabeli druge lige Španije.
Golove za Rasing postigli su Asijer Viljalibre u 33. minutu, Andres Martin u 62. i 73. minutu i Sulejman Kamara u 90+5.
Strelac jedinog pogotka za Valjadolid bio je Mohamed Žauab u 42. minutu.
Valjadolid je utakmicu završio sa 10 igrača nakon što je Karlos Klerk dobio crveni karton u 59. minutu.
Rasing je vodeći na tabeli druge lige Španije sa 78 bodova, Deportivo La Korunja je na drugom mestu sa 71 i utakmicom manje, dok je Almerija na trećoj poziciji sa 71 bodom, dva kola pre kraja prvenstva.
