Pre nekoliko godina kao grom iz vedra neba odjeknula je vest: 

"Kapiten kadetske reprezentacije Srbije, Arton Zekaj, odlučio je da promeni reprezentativni dres - želi da nastupa za tzv. Kosovo!"

Početkom godine napustio je Hisperanž iz Luksemburga i od tada - nema klub. Njegova vrednost je 0 evra po proceni Transfermarkta.

Pre toga je nastupao za Tisu iz Adorjana, a pre toga imao jednu pauzu u karijeri. Sve u svemu: ozbiljna fudbalska priča za ovog momka je verovatno završena i to u 25. godini.

Da li je moglo da bude drugačije? Apsolutno. Posebno ako znamo da je Zekaj bio jedan od najvećih talenata u svojoj generaciji 2000. godište. Da ga je "uzeo" francuski Lil i imao ozbiljne planove za njega...

Iz Beograda u Prištinu

FS lažne države Kosovo je celu priču podigao na nivo FIFA i insistirao da im se omogući angažovanje Zekaja...

"FIFA je tražila od FS Srbije da dozvoli Zekaju da igra za Kosovo. Ukoliko srpski Savez ne odogovori pozitivno, Zekaj automatski stiče pravo da igra za Kosovo", rekao je Sojeva.

Tada je na zvaničnom tviteru FS Kosova objavljeno je da "FS Srbije odbija da pusti Zekaja i da je zato pod pritiskom FIFA“, ali da se u Prištini nadaju da će se 19-godišnji vezista pojaviti na narednom okupljanju."

To se i desilo. Simboličnog datuma 9. 9. 2019. godine debitovao je za lažnu državu, potom i odigrao pet mečeva za selekciju do 21. godine

Najavio sve u razgovoru za Kurir

Inače, u intervjuu za Kurir Zekaj je krajem 2018. godine rekao da ga ljudi iz FSS ne žele u reprezentaciji i da je zbog toga prinuđen da promeni dres nacionalnog tima.

- Imam poziv i Kosova, tražili su da igram za njih. Igraću za one koji me više žele. Hteo bih da nastavim tamo gde sam stao u mlađim reprezentativnim kategorijama, ali ako me ne žele, tu ne mogu ništa da učinim. Igrao bih za Srbiju, tu sam rođen, odrastao, prošao sve reprezentativne selekcije...Pa, ako me država gde sam rođen, Srbija, ne bude htela, onda ću razmisliti o igranju za reprezentaciju koja me želi - rekao je Zekaj koji je tada imao 19 godina i nosio dres francuskog Lila.

Arton Zekaj - u dresu Srbije i tzv. Kosova Foto: Printscreen

