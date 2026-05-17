Neverovatan autogol postignut je u Moldaviji.
PA, DAJTE, DA LI JE OVO UOPŠTE MOGUĆE?! Autogol kakav vam garantujemo da NIKADA NISTE VIDELI! Spektakularno! (VIDEO)
Viđali smo sve i svašta, ali ovakav autogol - nismo nikada!
Na meču druge lige Moldavije između Real Siretija i Oguzsporta domaćin je slavio sa 5:2, a drugi pogodak gostujuće ekipe pravi je spektakl.
Bezopasan šut koji je išao daleko od gola, pogodio je fudbalera domaće ekipe koji je ležao na travi i lobovao golmana na stvarno nesvakidašnji način. U ostalom, pogledajte i sami...
Da li ste nekada videli ovakav autogol? Pišite nam u komentarima...
