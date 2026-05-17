Fudbaleri Napolija pobedili su danas na gostujućem terenu Pizu 3:0, u pretposlednjem, 37. kolu italijanske Serije A.Strelci za Napoli bili su Skot Mektomini u 21, Amir Rahmani u 27. i Rasmus Hojlund u drugom minutu sudijske nadoknade vremena.

Napoli je drugi na tabeli sa 73 boda i obezbedio je nastup u Ligi šampiona naredne sezone. Piza je na poslednjem 20. mestu sa 18 poena i od ranije je izgubila šanse za opstanak u Seriji A.

Fudbaleri Rome su kao domaćini u gradskom derbiju pobedili Lacio 2:0.

Oba gola za Romu postigao je Đanluka Mančini u 40. i 66. minutu.

Roma je četvrta sa 70 bodova, a Lacio je na devetom mestu sa 51 poenom. Roma će u poslednjem kolu gostovati Veronu.

Milan je na gostujućem terenu pobedio Đenovu 2:1. Milan je poveo golovima Kristofera Nkunkua iz penala u 50. i Zakarija Atekamea u 81. minutu. Konačan rezultat postavio je Johan Vaskez golom u 87. minutu.

Milan je treći sa 70 bodova, a Đenova je na 14. mestu sa 41 poenom. U poslednjem kolu, Milan će dočekati Kaljari, dok će Đenova gostovati Lečeu.

Fjorentina je na gostujućem terenu u Torinu pobedila Juventus 2:0. Strelci za Fjorentinu bili su Šer Ndur u 34. i Rolando Mandragora u 83. minutu.

Juventus je šesti sa 68 bodova, a Fjorentina je na 15. mestu sa 41 poenom. U poslednjem kolu, Juventus će u gradskom derbiju gostovati Torinu, dok će Fjorentina dočekati Atalantu.