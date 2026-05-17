Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Strelci za Junajted bili su Luk Šou u petom, Mateus Kunja u 55. i Brajan Mbeumo u 76. minutu.

Golove za Notingem postigli su Morato u 53. i Morgan Gibs-Vajt u 78. minutu.

Srpski reprezentativac u dresu Notingema Nikola Milenkovića na terenu je proveo ceo meč.

Junajted je treći sa 68 bodova, a Notingem je na 16. mestu sa 43 poena.

U poslednjem kolu, Junajted će gostovati Brajtonu, dok će Notingem dočekati Bornmut.

(Beta)