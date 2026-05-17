Slušaj vest

Strelci za Junajted bili su Luk Šou u petom, Mateus Kunja u 55. i Brajan Mbeumo u 76. minutu.

Golove za Notingem postigli su Morato u 53. i Morgan Gibs-Vajt u 78. minutu.

Srpski reprezentativac u dresu Notingema Nikola Milenkovića na terenu je proveo ceo meč.

Junajted je treći sa 68 bodova, a Notingem je na 16. mestu sa 43 poena.

U poslednjem kolu, Junajted će gostovati Brajtonu, dok će Notingem dočekati Bornmut.

(Beta)

Ne propustiteFudbalĆABI ALONSO: Došao sam u jedan od najvećih klubova na planeti
Ćabi Alonso
FudbalPOSLE MESECI DRAME - ODLUKA JE PALA! Junajted kreće u novu eru, sve je spremno za potpis!
Majkl Kerik
FudbalNI Š OD ŠAMPIONA PREMIJER LIGE, A UPITNA JE I LIGA ŠAMPIONA! Pogledajte kako je katastrofalni Liverpul ponižen u Birmingemu
Aston Vila - Liverpul
FudbalSTIGAO U EVERTON ZA 60.000 FUNTI, OSTAO U KLUBU 17 GODINA, A SADA ZAVRŠAVA KARIJERU! Legenda kluba rastužila navijače, odlazi u penziju...
profimedia-1054427115.jpg

01:10
Dodela medalja fudbalerima Crvene zvezde Izvor: Kurir