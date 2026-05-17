Kolumbijska pop zvezda Šakira i nigerijski muzičar Burna Boj objavili su pesmu "Dai Dai", zvaničnu himnu Svetskog prvenstva u fudbalu 2026.

Kolumbijska pevačica već ima iskustvo sa himnama Mundijala, pošto je njen hit "Waka Waka" ("This Time for Africa") bio zvanična pesma Svetskog prvenstva 2010. godine u Južnoj Africi i i dalje se smatra jednom od najpopularnijih fudbalskih himni.

A baš tada, megapopularna Šakira je otpočela ljubavnu romansu sa nekadašnjim španskim fudbalerom Đerarom Pikeom.

Njih dvoje imaju dva sina, Sašu i Milana, a uz ogroman skandal protekao je njihov razvod.

Ipak, ono što i dalje intrigira svetsku javnost jeste kako je Pike smuvao Šakiru. On je to jednom prilikom i otkrio.

"Upoznali smo se u Madridu na snimanju spota za pesmu 'Waka Waka' pre početka Svetskog prvenstva 2010. u Južnoj Africi. Tu sam joj zatražio broj. Ona je stigla u Južnu Afriku pre naše selekcije jer je pevala na ceremoniji otvaranja", rekao je tada prvotimac Barselone.

Pike se prisetio i koji je bio njegov prvi korak.

"Poslao sam joj poruku s pitanjem 'Kakvo je vreme u Južnoj Africi?', sobzirom da smo trebali i mi uskoro da stignemo tamo. To je glupo pitanje i naravno da sam očekivao odgovor: 'Hladno je, ponesi kaput', seća se Pike.

Međutim ovakav odgovor Šakire nije očekivao.

"Ona je napisala 'roman', sa svim detaljima oko promene temperature iz dana u dan. Pomislio sam 'Gospode, ova nije normalna'. Dopisivali smo se za vreme Prvenstva, ali jedina šansa je opet vidim je bilo finale jer je ona pevala i na ceremoniji zatvaranja. Rekao sam joj da ako je igranje u finalu potrebno da bih je video, onda ćemo da dođemo do finala. I to je bilo drugi put da smo se videli, posle finala Svetskog prvenstva", objasnio je Pike.

