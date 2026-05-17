Fudbaleri Intera i Verone odigrali su u Milanu nerešeno 1:1, u pretposlednjem, 37. kolu italijanske Serije A.
Fudbal
PODELA BODOVA U MILANU: Nerešeno u duelu Intera i Verone
Slušaj vest
Inter je poveo autogolom Andria Edmundsona u 47. minutu, a izjednačenje gostima doneo je Kiron Boui pogotkom u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.
Inter je prvi sa 86 bodova i od ranije je obezbedio titulu prvaka Italije. Verona je na pretposlednjem, 19. mestu sa 21 bodom i naredne sezone će nastupati u Seriji B.
U poslednjem kolu, Inter će gostovati Bolonji, dok će Verona dočekati Romu.
(Beta)
Reaguj
Komentariši