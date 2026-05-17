Srđan Blagojević se vratio u Partizan početkom marta ove godine, sa ciljem da uzdrmani crno-beli brod vrati na pobednički kolosek posle lošeg perioda koji je za sobom ostavio Nenad Stojaković.

Međutim, deluje da je samo nastavio tamo gde su njegovi prethodnici stali, baš kao i Damir Čakar posle njega.

Partizan je, kolo pre kraja Superlige Srbije, skliznuo na treće mesto, uz velike šanse da sezonu završi upravo na toj poziciji.

Od povratka u Humsku, Blagojević je sa ekipom izgubio čak 13 bodova u devet odigranih utakmica, uz učinak od četiri pobede, četiri remija i jednog poraza.

Teško je očekivati da bi neki drugi trener na klupi Partizana preživeo ovakav pad forme, ali čini se da uprava i dalje veruje Blagojeviću, uprkos tome što klub nastavlja da tone.

Postavlja se pitanje: da li je Blagojević pravo rešenje za Partizan pred evropske kvalifikacije?

Posle remija na Banovom brdu, Blagojević je izjavio:

- Nisam zadovoljan. Rezultat nije realan jer smo dominirali, ali imamo problem sa realizacijom. Momci su dali maksimum, ali to u ovom trenutku nije dovoljno za pobedu. Želja kod igrača je bila velika. Ovo je neprijatan rezultat za nas. Neću gledati utakmicu OFK Beograda i Vojvodine, ali ću svakako saznati rezultat - istakao je trener Partizana.

Od januara 2025. godine Blagojević sa Partizanom nije osvojio nijedan trofej, nije izborio plasman u grupnu fazu evropskih takmičenja, dok je u večitim derbijima uglavnom beležio poraze.

Treba napomenuti i da je Partizan, pod vođstvom Blagojevića, jesenas eliminisan iz Kupa Srbije od tadašnjeg drugoligaša Mačve.

