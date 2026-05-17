Trener Marko Jakšić istakao je blistavu budućnost Čukaričkog nakon remija sa Partizanom. Utakmica je pokazala potencijal mladih igrača.
progovorio
JAKŠIĆ ISKRENO: Čukarički ima blistavu budućnost! Deca otkinula bodove Partizanu!
Slušaj vest
Trener fudbalera ČukaričkogMarko Jakšić sumirao je utiske posle remija sa Partizanom na Banovom Brdu.
Dva tima su odigrala meč bez golova, a ovaj rezultat odalje od drugog mesta na tabeli Superlige Srbije.
Čukarički - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Ovaj rezultat znači i da će pobeda Vojvodine nad OFK Beogradom (igraju kasnije) značiti da će crno-beli sezonu okončati na trećem mestu, automatski će igrati kvalifikacije za Ligu konferencija.
- Mislim da obe ekipe treba da budu zadovoljne rezultatom, imali smo i mi i Partizan svoje šanse. Raduje me što su deca, njih šestorica, koji su bili bonusi, pokazala da mogu da računam na njih i to je ono što me raduje iz ove utakmice. Tu smo da bi radili, nadam se da imamo blistavu budućnost - rekao je Jakšić.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši