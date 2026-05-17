Strelci za Kristal Palas bili su Ismaile Sar iz penala u šestom i Adam Vorton u 52. minutu.

Oba gola za Brentford postigao je Dango Uatara u 40. i 88. minutu.

Kristal Palas je na 15. mestu sa 45 bodova, a Brentford je osmi sa sedam bodova više.

U poslednjem kolu, Kristal Palas će u Londonu dočekati Arsenal, dok će Brentford gostovati Liverpulu.

Fudbaleri Sanderlenda pobedili su na gostujućem terenu u Liverpulu Everton 3:1.

Poveo je domaći tim golom Merlina Rohla u 43. minutu, a izjednačenje Sanderlendu doneo je Brajan Brobi pogotkom u 59. minutu.

Pobedu Sanderlendu doneli su golovima Enco Le Fe u 81. i Vilson Isidor prvom minutu sudijske nadoknade vremena.

Everton je na 11. mestu sa 49 bodova, a Sanderlend je deveti sa dva boda više.

U poslednjem kolu, Everton će u Londonu gostovati Totenhemu, dok će Sanderlend dočekati Čelsi.

U ostalim mečevima, Lids je na svom terenu pobedio Brajton 1:0, dok su Vulverhempton i Fulam u Vulverhemptonu remizirali 1:1.

(Beta)