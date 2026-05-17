Fudbaleri Bolonje pobedili su u Bergamu ekipu Atalante sa 1:0, u meču pretposlednjeg, 37. kola italijanske Serije A.
Fudbal
PORAZ KOJI NE BOLI: Atalanta izgubila od Bolonje ali osigurala Ligu konferencija
Slušaj vest
Jedini gol viđen je u 78. minutu, kada se u strelce upisao Rikardo Orsolini.
Atalanta je uprkos porazu osigurala sedmo mesto na kraju Serije A, pošto ima 58 bodova, dok Bolonja na osmoj poziciji ima 55 bodova i slabiji međusobni skor, nakon što je u prvom ovosezonskom duelu Atalanta slavila sa 2:0.
U poslednjem kolu Serije A Atalanta gostuje Fjorentini, a Bolonja dočekuje Inter.
(Beta)
Reaguj
Komentariši