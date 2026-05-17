Fudbaleri Novog Pazara i Železničara iz Pančeva odigrali su nerešeno 2:2, u utakmici pretposlednjeg, 36. kola Super lige Srbije.
Fudbal
PODELA BODOVA U PANČEVU: Novi Pazar u nadoknadi ispustio pobedu protiv Železničara
Slušaj vest
Novi Pazar je u vođstvo doveo Driton Camaj u devetom minutu, a rezultat je u 58. minutu povećao Zoran Alilović.Gosti iz Pančeva su u 76. minutu smanjili rezultat preko Janka Jevremovića, da bi Novi Pazar u četvrtom minutu nadoknade ostao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton pokazan Ensaru Brunčeviću.
Železničar je samo minut kasnije stigao do izjednačenja, kada se u strelce upisao Nikola Jovanović.
Na tabeli Super lige Srbije Železničar zauzima četvrto mesto sa 58 bodova, dok je Novi Pazar peti sa šest bodova manje. Železničar je ranije osigurao plasman u kvalifikacije za Ligu konferencija.
U poslednjem kolu Železničar dočekuje Čukarički, a Novi Pazar gostuje Vojvodini.
(Beta)
Reaguj
Komentariši