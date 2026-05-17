Slušaj vest

Novi Pazar je u vođstvo doveo Driton Camaj u devetom minutu, a rezultat je u 58. minutu povećao Zoran Alilović.Gosti iz Pančeva su u 76. minutu smanjili rezultat preko Janka Jevremovića, da bi Novi Pazar u četvrtom minutu nadoknade ostao sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton pokazan Ensaru Brunčeviću.

Železničar je samo minut kasnije stigao do izjednačenja, kada se u strelce upisao Nikola Jovanović.

Na tabeli Super lige Srbije Železničar zauzima četvrto mesto sa 58 bodova, dok je Novi Pazar peti sa šest bodova manje. Železničar je ranije osigurao plasman u kvalifikacije za Ligu konferencija.

U poslednjem kolu Železničar dočekuje Čukarički, a Novi Pazar gostuje Vojvodini.

(Beta)

Ne propustiteKvotaCRNO-BELI NA BRDU NASTAVLJAJU POTERU ZA VOŠOM I DRUGIM MESTOM NA TABELI! Može li Partizan da pobedi Čukarički? Pogledajte kakve su kvote pred današnju utakmicu!
PARTIZAN-CUKARICKI_14.JPG
Fudbal"GOSPODINA SA PIŠTALJKOM NE MOGU DA KOMENTARIŠEM..." Bura u srpskom fudbalu: Čuveni trener posle preokreta izgubio važan meč u borbi za opstanak, pa se oglasio!
radnicki-zvezda-898559.JPG
FudbalBLAGOJEVIĆ SE OGLASIO PRED PARTIZANOVU DRAMU ZA DRUGO MESTO! Crno-bele čeka teško gostovanje: Otpisani smo...
NOVI PAZAR-PARTIZAN_57.JPG
FudbalTRIJUMF U SUBOTICI KAO RECEPT ZA ŠUMADINCE: Napredak dočekuje Radnički 1923 iz Kragujevca
Uroš Sremčević

00:49
Dodela medalja fudbalerima Vojvodine Izvor: Kurir