Njukasl je poveo u 15. minutu preko Nika Voltemadea, a četiri minuta kasnije rezultat je povećao Vilijam Osula.

Osula je svojim drugim golom na meču u 65. minutu povećao na 3:0, dok je konačan rezultat postavio Valentin Kasteljanos u 69. minutu.

Njukasl na 11. mestu Premijer lige ima 49 bodova, dok je Vest Hem kolo pre kraja u zoni ispadanja, na 18. mestu sa 36 bodova.

Vest Hem ima dva boda manje od Totenhema, koji se nalazi na 17. mestu, uz utakmicu manje u odnosu na Vest Hem.

Totenhem u utorak gostuje Čelsiju, u zaostalom meču 37. kola, i u slučaju pobede bi osigurao opstanak.

U poslednjem kolu Njukasl gostuje Fulamu, a Vest Hem dočekuje Lids.

(Beta)

