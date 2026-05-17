Pobednički gol za madridski tim postigao je Vinisijus Žunior u 15. minutu.

Za Sevilju je do 54. minuta kao kapiten igrao srpski fudbaler Nemanja Gudelj.Real Madrid na drugom mestu Primere ima 83 boda i ranije je ostao bez šansi za osvajanje titule, dok je Sevilja 13. sa 43 boda.

U poslednjem kolu Real Madrid dočekuje Atletik Bilbao, a Sevilja gostuje Selti.

Atletiko Madrid je na svom terenu bio bolji od Đirone sa 1:0, a jedini pogodak postigao je Ademola Lukman u 21. minutu.

Atletiko je iskoristio poraz Viljareala na gostovanju kod Rajo Valjekana (0:2) i izjednačio se bodovno sa trećeplasiranim Viljarealom (po 69 bodova).

Đirona je porazom pala u zonu ispadanja, na 18. mesto, sa 40 bodova.

U zoni ispadanja se nalazi i Majorka, koja sa 39 bodova zauzima 19. mesto, nakon poraza na gostovanju Levanteu (0:2), a iz Primere je ranije ispao Real Ovijedo (29 bodova), koji je večeras na svom terenu poražen od Alavesa sa 0:1.

U poslednjem kolu borba za opstanak tako će se voditi između, Levantea, Osasune i Elčea (42 boda), Đirone (40) i Majorke (39).

Zanimljivo će biti i u borbi za poslednje mesto u Ligi Evropa, odnosno Ligi konferencija.

Selta nakon remija na gostovanju protiv Atletik Bilbaa (1:1) zauzima šesto mesto sa 51 bodom, a sedmoplasirani Hetafe porazom na gostovanju kod Elčea (0:1) nije iskoristio šansu da dođe do pozicije koja vodi u Ligu Evropa.

Hetafe na sedmom mestu ima 48 bodova, a u borbi za mesto u Ligi konferencija ostaju Rajo Valjekano (47 bodova) i Valensija (46 bodova), koja je večeras na gostovanju pobedila Real Sosijedad sa 4:3.

Real Sosijedad je ranije osigurao plasman u Ligu Evropa osvajanjem titule u Kupu kralja.

U poslednjem meču 37. kola večeras od 21.15 se sastaju Barselona i Betis. Barselona je ranije osigurala 29. titulu prvaka, a Betis je kao peti tim izborio plasman u Ligu šampiona.

Rezultati 37. kola španske Primere: Atletik Bilbao - Selta 1:1 Atletiko Madrid - Đirona 1:0 Elče - Hetafe 1:0 Levante - Majorka 2:0 Osasuna - Espanjol 1:2 Real Ovijedo - Alaves 0:1 Real Sosijedad - Valensija 3:4 Sevilja - Real Madrid 0:1 Rajo Valjekano - Viljareal 2:0

