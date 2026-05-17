NEZAPAMĆEN HAOS U FRANCUSKOM FUDBALU! Navijači besni zbog ispadanja uleteli na teren da jure fudbalere
Došlo do prekida utakmice nakon svega 20 minuta igre kada su navijači domaćeg tima uleteli na teren besni zbog ispadanja u niži rang takmičenja.
Sudija je momentalno prekinuo utakmicu zbog bezbednosti učesnika, pa su fudbaleri pobegli u svlačionicu.
Pogledajte taj haos:
Navijači su ubacili baklje na teren, a onda su se zaleteli na igrače, naravno, pre svega domaćeg tima. Na društvenim mrežama počeli su da se pojavljuju snimci pomenutog incidenta sa stadiona u Nantu.
Huligani su počeli da se vraćaju ka tribini nakon što su slomili ogradu na jednoj od tribina, a tada se na licu mesta pojavila i francuska Žandarmerija.
Dim je u tim momentima bio na sve strane zbog ubačenih pirotehničkih sredstava.
Nije poznato da li će doći do nastavka ove utakmice.