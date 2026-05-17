Došlo do prekida utakmice nakon svega 20 minuta igre kada su navijači domaćeg tima uleteli na teren besni zbog ispadanja u niži rang takmičenja.

Sudija je momentalno prekinuo utakmicu zbog bezbednosti učesnika, pa su fudbaleri pobegli u svlačionicu.

Pogledajte taj haos:

Navijači su ubacili baklje na teren, a onda su se zaleteli na igrače, naravno, pre svega domaćeg tima. Na društvenim mrežama počeli su da se pojavljuju snimci pomenutog incidenta sa stadiona u Nantu.

Huligani su počeli da se vraćaju ka tribini nakon što su slomili ogradu na jednoj od tribina, a tada se na licu mesta pojavila i francuska Žandarmerija.

Dim je u tim momentima bio na sve strane zbog ubačenih pirotehničkih sredstava.

Nije poznato da li će doći do nastavka ove utakmice.