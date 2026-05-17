Slušaj vest

Došlo do prekida utakmice nakon svega 20 minuta igre kada su navijači domaćeg tima uleteli na teren besni zbog ispadanja u niži rang takmičenja.

Sudija je momentalno prekinuo utakmicu zbog bezbednosti učesnika, pa su fudbaleri pobegli u svlačionicu. 

Pogledajte taj haos: 

Navijači su ubacili baklje na teren, a onda su se zaleteli na igrače, naravno, pre svega domaćeg tima. Na društvenim mrežama počeli su da se pojavljuju snimci pomenutog incidenta sa stadiona u Nantu.

Huligani su počeli da se vraćaju ka tribini nakon što su slomili ogradu na jednoj od tribina, a tada se na licu mesta pojavila i francuska Žandarmerija.

Dim je u tim momentima bio na sve strane zbog ubačenih pirotehničkih sredstava.

Nije poznato da li će doći do nastavka ove utakmice.

Ne propustiteFudbalKO SE OVOME NADAO? KATASTROFA ZA KLUB! Partizan ostao bez mesta u Ligi Evrope!
Srđan Blagojević
Ostali sportoviVAN ŽIVOTNE OPASNOSTI: Aleks Markes i Zarko nisu životno ugroženi nakon incidenata u Moto GP trci u Barseloni
Moto GP
KošarkaIMAMO POBEDNICE! Pionirke Partizana 1953 šampionke Srbije, Korać akademija 011 druga, Novosadska ŽKA treća! (FOTO)
Pionirke Partizana šampionke Srbije
KošarkaSAOPŠTENJE CRVENE ZVEZDE PRED PARTIZAN! Poruka sa Malog Kalemegdana uoči polufinala ABA lige!
ZVEZDA-PARIS_07.JPG

01:10
Dodela medalja fudbalerima Crvene zvezde Izvor: Kurir