Torino je do vođstva došao u 37. minutu pogotkom Rafaela Obradora, da bi klub sa Sardinije do kraja poluvremena stigao do preokreta golovima Sebastijana Espozita u 39. i Erija Mine u drugom minutu nadoknade.

Ekipa Torina kolo pre kraja zauzima 12. mesto na tabeli Serije A sa 44 boda, a Kaljari je ovom pobedom osigurao opstanak i na 16. mestu ima 40 bodova.

U poslednjem kolu Torino u gradskom derbiju dočekuje Juventus, dok Kaljari gostuje Milanu.

Leče je u Ređo Emiliji pobedio Sasuolo sa 3:2.

Gosti su poveli preko Valida Šedire u 14. minutu, da bi izjednačenje Sasuolu doneo Arman Lorjente u 20. minutu.

Šedira je drugim golom u 25. minutu vratio prednost Lečeu, a domaći tim je u 82. minutu stigao do novog izjednačenja golom Andree Pinamontija.

Pobedu Lečeu doneo je srpski fudbaler Nikola Štulić u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Srpski fudbaler Nemanja Matić igrao je za Sasuolo do 63. minuta, dok je Štulić za Leče igrao od 85. minuta.

Sasuolo zauzima 11. mesto na tabeli Serije A sa 49 bodova, a Leče na 17. mestu, tik iznad zone ispadanja, ima 35 bodova.

U poslednjem kolu Sasuolo gostuje Parmi, dok Leče dočekuje Đenovu.

Kremoneze je na gostovanju savladao Udineze sa 1:0.

Pobednički gol za goste postigao je Džejmi Vardi u devetom minutu.

Udineze na 10. mestu Serije A ima 50 bodova, dok je Kremoneze u zoni ispadanja, na 18. mestu, sa 34 boda.

Sledeći meč Udineze igra na gostovanju protiv Napolija, a Kremoneze dočekuje Komo.

(Beta)