Crvena zvezda nastavila je dominaciju u srpskom fudbalu, stigla je do duple krune i još jednom će se boriti za plasman u Ligu šampiona.

Da li znate kakav put čeka crveno-bele do elite? U najmanju ruku - dug i iscrpan, jer će Zvezda morati da prođe tri kvalifikacione runde do glavne faze. Ipak, u svakoj od njih biće među povlašćenim timovima, tako da je ostvarenje sna moguće i realno, mada postoje mine na koje definitivno mora da se pazi. Ali, da krenemo redom...

Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026

Zvezda će kvalifikacije za Ligu šampiona početi 21. ili 22. jula, od drugog kola gde će, kao što smo naveli, biti među povlašćenim rivalima. Žreb za drugo kolo biće obavljen 17. juna, a na startu kvalifikacija crveno-beli bi mogli da igraju protiv ekipa kao što su Mjalbi (Švedska), Orhus (Danska) i Tun (Švajcarska) i ovi timovi bi mogli da predstavljaju potencijalne mine. Sa druge strane tu su još i Levski (Bugarska) i Đer (Mađarska) koji startuju od prvog kola i očekuje se da ga prođu, ali i Vikingur (Island), Kairat (Kazahstan), Univerzitatea (Rumunija), Borac (BiH), Riga (Letonija), KI Klaksvik (Farska Ostrva), Flora (Estonija), Larne (Severna Irska), Petrokub (Moldavija), TNS (Vels).

Ako opravdaju ulogu favorita i plasiraju se u treće kolo, crveno-beli bi tamo imali, potencijalno slične rivale kao u drugoj rundi. Neki timovi se čak i ponavljaju jer je Zvezda i u ovoj rundi povlašćena, a mečevi se igraju četvrtog ili petog avgusta, kao i 11. avgusta. Žreb je na programu 20. jula, a potencijalni rivali crveno-belih prema trenutnim projekcijama su Šamrok (Irska), Omonija (Kipar), KUPS (Finska), Hapoel Ber Ševa (Izrael) i Linkoln (Gibraltar), a tu bi mogli da se nađu i Kairat (Kazahstan), Mjalbi (Švedska), Orhus (Danska), Tun (Švajcarska), Đer (Mađarska) ili Levski (Bugarska).

Deluje da bi u ovoj rundi Zvezda možda imala i lakšeg protivnika nego u drugom kolu...

Ako se stigne do plej-ofa, Zvezda bi tu, očekivano, trebalo da ima najteži zadatak. Najteži rival definitivno bi bio šampion Grčke, atinski AEK, koji je predvođen Markom Nikolićem stigao do titule i biće među nepovlašćenim timovima. Tu su još i Viking (Norveška) i LASK (Austrija), mada bi do titule u Austriji mogao i Šturm. AKo se to desi, Šturm će biti među povlašćenima na žrebu i tu bi u grupu nepovlašćenih upao Leh (Poljska) koji bi takođe bio potencijalno nezgodan rival.

Po koeficijentu je projekcija da će do plej-ofa kao potencijalni rivali Zvezde Celje (Slovenija) i Omonija (Kipar), ali pitanje hoće li doći do te faze.

