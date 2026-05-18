Legendarni bosanskohercegovački trener Vahid Halilhodžić stavio je tačku na svoju bogatu trenersku karijeru u noći koju će, nažalost, pamtiti po incidentima, a ne po oproštaju kakav je zaslužio.

Još pre početka meča između Nanta i Tuluza, atmosfera na stadionu bila je naelektrisana. Grupa navijača poznata po svojoj glasnoj podršci, ali i zahtevnim stavovima, ušla je ranije na tribine i dočekala igrače zvižducima, jasno pokazujući nezadovoljstvo sezonom.

Ipak, ubrzo je usledio trenutak koji je potpuno promenio ton večeri. Na zagrevanju je organizovan emotivan oproštaj Halilhodžića – igrači i stručni štab napravili su špalir, a na centru terena pojavili su se i članovi njegove porodice, što je izazvalo ovacije celog stadiona. I navijači koji su ranije negodovali na trenutak su skandirali njegovo ime, priznajući mu status legende kluba.

Ali idila nije dugo trajala.

U 22. minutu utakmice situacija je eskalirala – grupa navijača je upala na teren, što je izazvalo potpuni prekid i haos na stadionu.

U tom trenutku Halilhodžić je ostao na terenu i pokušao da reaguje, vidno šokiran razvojem događaja. Prema navodima prisutnih, ušao je u žestok verbalni sukob sa pojedinim huliganima koji su utrčali na teren i stvorili opštu pometnju.

Ubrzo je moralo da reaguje obezbeđenje, koje je legendarnog trenera udaljilo sa terena dok je i dalje pokušavao da smiri situaciju i zaštiti igrače.

Nedugo zatim, kamere su zabeležile potresne scene u tunelu – trener koji je godinama važio za simbol discipline i snage, nije uspeo da sakrije emocije nakon što je shvatio kako se završava njegov poslednji veliki trenerski angažman.

"Šta da kažem posle ovoga? Situacija je ozbiljna. Klub je ispao u drugu ligu, a večeras se sve još dodatno pogoršalo. Biće i kazni. Tužno, jako tužno, nemam druge reči"

"Ovo je bila moja poslednja utakmica. Hteo sam još jednu malu pobedu da završim mandat u pozitivnom tonu, ali videli ste šta se dogodilo. Krenuo sam prema maskiranim ljudima, hteo sam da ih zaustavim, ali su mi zaštitari rekli da ne mogu. Mislio sam da ću razgovarati sa njima i da će se smiriti. Imao sam tu ludu ideju. U životu sam pravio razne stvari, ali ovo je bilo previše", rekao je Halilhodžić i dodao:

"Razumem navijače koji su frustrirani i nezadovoljni, ali ovo se ne radi. Klub to ne zaslužuje. Postoji animozitet prema predsedniku, ali Nant nije samo predsednik – svi mi činimo ovaj klub. U svojih 40 godina kao igrač i trener nisam doživeo ovako nešto. Ove scene će me pratiti do kraja života“, rekao je slavni trener.

Bez obzira na dramatičan epilog, Halilhodžićev trag u Nantu ostaje ogroman. Kao igrač koji je stigao iz Veleža 1981. godine, postao je legenda kluba – u 192 utakmice postigao je 112 golova, dva puta bio najbolji strelac francuskog prvenstva i učestvovao u osvajanju titula.

Nant je kroz istoriju bio jedan od simbola francuskog fudbala, sa osvojenih osam titula prvaka i četiri kupa, a Halilhodžić je jedan od ljudi koji su oblikovali njegov identitet.

Ipak, današnji Nant daleko je od slavnih dana, a oproštaj jedne od najvećih legendi kluba pretvorio se u veče koje će se dugo pamtiti – ne po fudbalu, već po haosu koji je prekinuo priču koja je zaslužila mnogo lepši kraj.