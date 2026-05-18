Fudbaleri Vojvodine ostvarili su veliki uspeh i završili su drugoplasirani na tabeli Super lige Srbije, iza Crvene zvezde, a ispred Partizana.

To znači da će Novosađani igrati kvalifikacije za Ligu Evrope i krenuće već od prve runde koja je na programu 9. i 16. jula. Žreb za prvo kolo je 16. juna, a dan kasnije izvlače se parovi za drugu rundu, tako da će "stara dama" u dva dana znati svoj put.

Šta sve čeka Vojvodinu na evropskom putu? Pakao već na startu, ali i dupla šansa! Krenimo redom...

Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026

Vojvodina neće biti među nosiocima na žrebu, a u prvom kolu mogla bi na ozbiljne rivale kao što su Ferencvaroš (Mađarska), Karabag (Azerbejdžan), Šerif (Moldavija), Dinamo Kijev (Ukrajina), Hajduk Split (Hrvatska) i CSKA Sofija (Bugarska). Svi rivali deluju veoma teško, te će Voša imati nezgodan zadatak.

Ako ovaj zadatak reši, Vojvodina će i u drugoj rundi biti među nepovlašćenim timovima. Teško je projektovati rivale, ali trenutni presek nosilaca i nenosilaca za 2. kolo je sledeći:

Nosioci: Braga, Ferencvaroš, Plzen, Midtjilend, PAOK, Karabag, Makabi Tel Aviv, Anderleht, Pafos.

Nenosioci: Šerif, Dinamo Kijev, Bešiktaš, Tvente, Hajduk Split, Tromso, Sankt Galen, CSKA Sofija, Hamarbi.

Dakle, novi paklen zadatak bio bi pred Vojvodinom.

Iako put ka glavnoj fazi Lige Evrope deluje jako teško, dobra je stvar što i u slučaju eliminacije, fudbaleri Vojvodine imaju drugu šansu, ovog puta u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Da li će neku od šansi iskoristiti, ostaje da se vidi...

Šta vi mislite, može li Vojvodina do glavne faze nekog evropskog takmičenja ove sezone?

