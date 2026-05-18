Istorijski uspeh ostvarili su fudbaleri Železničara iz Pančeva i u narednoj sezoni igraće kvalifikacije za Ligu konferencija.

Pančevci će biti među nepovlašćenim ekipama i krenuće od drugog kola kvalifikacija, a čeka ih - težak zadatak.

Žreb za prvo i drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije biće obavljen 16. i 17. juna, tada će rivala saznati i Železničar. U drugoj rundi nastupaće 88 klubova, što automatski znači da će polovina, njih 44 biti među povlašćenima prilikom žreba.

Poznati su i pojedini potencijalni rivali Železničara, te su u konkurenciji ozbiljni rivali kao što su Panatinaikos (Grčka), AEK Larnaka (Kipar), Rijeka (Hrvatska), Helsinki (Finska), Zrinjski (BiH), Bran (Norveška), Spartak Trnava (Slovačka), ali i Vaduz (Lihtenštajn), Tobol (Kazahstan)... Iz prve runde Pančevce će kao povlašćeni vrebati Riga (Letonija), Astana (Kazahstan), Žalgiris (Litvanija), Linfild (Severna Irska), Levadija (Estonija), Paide (Estonija)...

UEFA će i ovoga puta uoči žreba napraviti podgrupe, ali se ne zna gde bi Železničar mogao da upadne.

U svakom slučaju Železničar čeka jako težak zadatak, a šta vi mislite, dokle Pančevci mogu u kvalifikacijama za Ligu konferencija ove sezone? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

