Generalni direktor šampiona Srbije Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, gostovao je u Jutarnjem programu RTS gde se osvrnuo na brojne zanimljive teme.

Za početak osvrnuo se na dominaciju crveno-belih u srpskom fudbalu.

"Svi žele da sruše kralja i to je normalno. Crvena zvezda se godinama unazad pozicionirala kao najbolji i najveći klub našeg regiona. Na dominantan način smo ponovo završili takmičenja u domaćem prvenstvu i u Kupu, osvajanjem šeste uzastopne 'duple krune'. Nama su najmiliji komplimenti od večitog rivala, kada oni ljudi iz Partizana kažu da je Crvena zvezda daleko odmakla organizaciono, sportski i u svakom drugom smislu. To nas neće zavarati. Mi više ni ne slavimo titule i kupove jer se to već podrazumeva od Crvene zvezde koja je otišla galaksiju ispred svih ostalih", istakao je Terzić.

Govorio je i o ambicijama u Evropi naredne sezone.

"Uvek smo u raskoraku, ali nemamo ni vremena ni prava da objašnjavamo ljudima koliki je taj raskorak, nego pokušavamo i mislim da uspevamo svake godine da napravimo sve bolji i konkurentniji tim. Ove sezone smo osvojili rekordnih 15 bodova u Ligi Evrope, pobeđivali smo mnoge šampione", naveo je Terzić.

Naglasio je da će crveno-beli pred početak kvalifikacija za Ligu šampiona zadržati kompletan tim.

"Ovaj tim je sastavljen od izuzetno dobrih i kvalitetnih igrača. Sa velikim rosterom pokazao je da može da bude jako konkurentan na evropskoj sceni. Sigurno je da smo u Ligi Evrope imali kvalitetnije protivnike nego što ćemo ih imati u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ipak, ne opuštamo se. Koga zmija ujede, i žabe se plaši. Imali smo neka negativna iskustva u prethodnim kvalifikacijama. Sigurno je da se nećemo zadovoljiti sa ovim igračkim kadrom, nego ćemo se pojačati", najavio je Terzić.

Pripreme za sledeću sezonu počinju već 15. juna.

"Prvi deo priprema ćemo obaviti na Zlatiboru, tradicionalno, drugi deo u Austriji, gde ćemo završnu utakmicu igrati protiv Laska u Lincu. Generalnu probu ćemo imati u Sankt Peterburgu protiv Zenita 12. jula i već sedam dana kasnije počinje prvenstvo Srbije, a onda nam sledi i prva utakmica kvalifikacija. Već 17. juna ćemo znati par iz kojeg će nam pobednik doći na megdan 21. ili 22. jula. Spremno ulazimo, sa ogromnim iskustvom. Ništa ne može da nas iznenadi", naglasio je Terzić.

Dejan Stanković će, kako Terzić kaže, ostati trener Zvezde, a na pojačanjima se uveliko radi.

"Naš skauting tim na čelu sa Markom Marinom radi intenzivno već mesecima unazad. Privodimo kraju neke razgovore. Ne možemo reći imena igrača, ali radi se o fazi napada i poziciji štopera. Mislim da će navijači biti zadovoljni i da ćemo biti mnogo jači nego u prethodnim sezonama", rekao je Terzić.

Objasnio je da pri dovođenju igrača finansije nisu najveći problem, već igrači iz drugih razloga ne žele da dođu u Srbiju.

"Srpska liga je slaba liga sa slabom infrastrukturom i slabim intenzitetom. Sve su to sportske stvari koje nisu baš primamljive za igrače koji streme da odu u 'lige petice'. Nije nam lako u Srbiji da dovedemo dobre igrače. Nije samo stvar finansija. Finansijski sitem je potpuno stabilan i projekcija je da i u narednih pet godina Crvena zvezda teško može da padne ispod 80 miliona godišnjeg prihoda", zaključio je Zvezdan Terzić.

