Žoze Murinjo se vraća u Real Madrid posle 13 godina! Iako je Portugalac pričao da skoro sigurno ostaje u Benfiki, čuveni Fabricio Romano je objavom na svom nalogu na društvenoj mreži "X" plasirao bombu i otkrio da se Murinjo vraća u Real.

Murinjo je navodno dogovorio sve uslove sa Florentinom Perezom i po drugi put će voditi Real Madrid.

On je u svom prvom mandatu od 2010. do 2013. godine osvojio La Ligu, Kup kralja i Superkup Španije, nakon čega se vratio u Čelsi, da bi kasnije vodio i Mančester Junajted, Totenhem, Romu, Fenerbahče i do danas - Benfiku.

Žoze Murinjo proslavlja četvrti gol Benfike protiv Reala

Murinjo će biti i zvanično imenovan odmah posle utakmice poslednjeg kola Real Madrid - Atletik Bilbao koja je na programu u nedelju.

Portugalac će potpisati ugovor na dve godine, do leta 2028. godine i prema poslednjim informacijama već je počeo da planira letnji prelazni rok.

Spekuliše se da će Murinjov glavni zadatak biti da ukomponuje Kilijana Mbapea i Vinisijusa Žuniora, ne toliko kao igrače, već kao lidere i da njihov ego stavi u korist tima i kolektivnog uspeha.

Očekuje se da Murinjo odmah dostavi svoj izveštaj o trenutnoj ekipi, da iznese jasan plan i da za početak potvrdi na koga ne računa.

Za sada se zna da će otići Dani Karvahal, Dani Sebaljos i David Alaba kome ističu ugovori 30. juna, ostaje da vidimo šta će biti sa Antonijom Ridigerom, koji takođe ima ugovor do ovog leta.

Biće ovo uzbuljivo leto u Real Madrid, ali sve u svemu, kako je napisao i Fabricio Romano i mnogi renomirani izvori, sve je gotovo - Žoze se vraća u Madrid!

Šta je Murinjo pričao?

Dan pre plasiranja bombe o prelasku Žozea Murinja u Real iz Madrida, Portugalac je tvrdio da skoro sigurno ostaje u Benfiki.

"Ne znam ništa o svojoj budućnosti. Kada budem znao, reći ću. Postoji mogućnost da ostanem, da. Moja želja je da naredne nedelje vidim šta imam. Objektivno, imam ponudu za produženje ugovora od Benfike, na čemu sam zahvalan isto koliko i na prilici koju sam dobio da treniram Benfiku pre nekoliko meseci. Ali poslednjih nedelja nisam želeo da se bavim svojom budućnošću, niti onim što se govori i ne govori, niko od nas nije naivan", rekao je Murinjo.

Kaže i da "očigledno nešto postoji".

"Očigledno da nešto postoji, ali kao što sam rekao, ništa nije potpisano, nema ugovora na stolu, nema razgovora između mene i predsednika Real Madrida, niti razgovora između mene i nekoga važnog u strukturi kluba. Trenutno, jedina realna i konkretna stvar koja postoji jeste ponuda za nastavak saradnje od strane Benfike", rekao je on.

Govorio je o svom ugovoru i detaljima koje je potpisao.

"Rui Košta je sa mnom napravio ugovor kada sam došao ovde, gde smo se dogovorili da imamo klauzulu koja nas štiti u etičkom smislu u slučaju eventualnog poraza predsednika Ruija Košte na izborima. Imam ugovor još jednu godinu, niko nije obavezao Benfiku da ga produži, ali time što nije produžen, ostavili smo tu klauzulu otvorenu još nekoliko dana, što mi daje mogućnost da odem ako to bude moja odluka. Ali nemam apsolutno nikakvu kritiku na račun predsednika. Mi smo se dogovorili o takvom ugovoru, i zapravo ja i dalje imam još godinu dana ugovora", rekao je Murinjo.

Žoze Murinjo na klupi Benfike

I onda najvažnija rečenica - 99% ostaje u Benfiki.

"U ovom trenutku 99 odsto da ostanem u Benfiki, jer imam ugovor i ponudu koju još nisam pogledao, ali mi je agent rekao da je izuzetno dobra ponuda. Sa strane Real Madrida trenutno nemam ništa, ali, ponavljam, niko od nas nije naivan, jedino što trenutno postoji su razgovori između Žorža (Mendeša, agenta pr. au) i Real Madrida i njihove strukture".

Da li može da kaže "ne" Real Madridu?

"Zavisi od ponude, od toga šta žele od mene. Ne radi se o više ili manje jednog evra, već o tome šta žele od mene, da li sam u stanju da ispunim ono što traže, profil posla koji mi nude. Želim da uzmem vreme da analiziram, razmislim i odlučim sam. Benfika je Benfika i ono što osećam prema Benfiki više ne mogu da sakrijem. Celu karijeru sam to skrivao, ali sada više ne mogu. Ali to je moja karijera, videćemo šta će se desiti. Benfika je spremna da ponovo napadne trofeje".

Poruka za kraj jeste da je ponosan prema igračima Benfike.

"Postoje čuda raznih vrsta, postoje stvari koje su veće od nas i nekad jednostavno nisu dovoljne. Poruka navijačima? Da imaju poštovanje prema grupi koja se mnogo borila, do krajnjih granica. Setio sam se utakmice u Rio Majoru protiv Kasa Pije i utakmice protiv Brage u Liga kupu kao negativnih primera, ali ostalo, ponavljam, imam ogroman ponos prema ovim ljudima, možda i veći nego u klubu gde sam osvajao trofeje".

Kurir Sport / Sportske.net

