Proslavljeni brazilski as Nejmar našao se u centru bizarnog incidenta na utakmici između Santosa i Koritibe, kada je zbog neverovatne greške sudija morao da napusti teren – iako uopšte nije bio planiran za izmenu!

Santos je u tom trenutku prolazio kroz potpuni debakl na domaćem terenu, pošto je gubio sa čak 3:0, a Nejmar je pored aut-linije primao pomoć lekarskog tima i čekao dozvolu da se vrati u igru.

Kada mu je glavni arbitar dao znak da može nazad na teren, delovalo je da će nastaviti utakmicu bez problema. Međutim, samo nekoliko sekundi kasnije nastao je potpuni haos.

Četvrti sudija podigao je tablu za izmenu, a na njoj se pojavila Nejmarova "desetka". Glavni sudija je odmah pokazao Brazilcu da mora van igre, dok je publika ostala u neverici.

Besni Nejmar momentalno je prišao zapisničkom stolu pokušavajući da objasni da je došlo do greške. U jednom trenutku čak je uzeo papir sa zvaničnom izmenom i pokazao ga direktno ka kamerama, želeći da dokaže da teren zapravo treba da napusti drugi fudbaler – Gonzalo Eskobar.

Ali ni to nije promenilo odluku sudije!

Dok je pokušavao da objasni šta se dogodilo, Nejmar je dodatno kažnjen i žutim kartonom, što je izazvalo pravi revolt među navijačima Santosa i buru reakcija na društvenim mrežama.

Snimci njegove reakcije munjevito su postali viralni, a mnogi brazilski mediji ovaj incident već nazivaju jednim od najbizarnijih sudijskih propusta sezone.

Za Nejmara je situacija posebno bolna jer pokušava da uhvati pravu formu i izbori mesto u reprezentaciji Brazila pred predstojeće veliko takmičenje, pa mu je svaki minut na terenu izuzetno važan.