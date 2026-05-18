Veliki peh pogodio je reprezentaciju Bosne i Hercegovine samo nekoliko nedelja pred početak Svetskog prvenstva!

Haris Tabaković doživeo je tešku povredu zbog koje će gotovo sigurno propustiti Mundijal, što predstavlja ogroman udarac za selektora Sergej Barbarez i nacionalni tim.

Prema informacijama koje prenose regionalni mediji, napadač Borusije Menhengladbah povredio se u poslednjem kolu Bundeslige nakon žestokog sudara sa Ozanom Kabakom iz Hofenhajma.

Situacija je odmah delovala ozbiljno, a detaljni pregledi potvrdili su najgore – Tabaković je zadobio prelom kosti skočnog zgloba.

Napadaču je noga trenutno u gipsu, a prve procene govore da ga očekuje višemesečna pauza. Ipak, dodatni problem predstavlja preporuka lekara da mora na operaciju, što bi oporavak moglo da produži čak i na pola godine.

Ovakav razvoj događaja potpuno je šokirao navijače Bosne i Hercegovine, posebno jer je Tabaković iza sebe imao sezonu karijere. U dresu Borusije igrao je u fantastičnoj formi, postigao 13 golova i upisao tri asistencije, zbog čega se očekivalo da bude jedan od ključnih igrača reprezentacije na najvećoj svetskoj smotri.

Selektor Barbarez sada je pred ogromnim problemom, pošto je ostao bez fudbalera koji je u poslednjih godinu dana bio jedan od najubojitijih igrača tima.

Umesto priprema za Mundijal i utakmica karijere, Tabakovića sada čeka teška borba za oporavak i povratak na teren, dok je Bosna i Hercegovina ostala bez važnog oružja baš u trenutku kada joj je najviše trebalo.