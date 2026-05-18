Emotivne scene kakve se retko viđaju obeležile su veče u Madridu, gde se Antoan Grizman oprostio od Atletiko Madrida i domaće publike na stadionu Metropolitano.

Pobeda protiv Đirone rezultatom 1:0 ostala je potpuno u drugom planu, jer je čitavo veče bilo posvećeno čoveku koji je godinama bio simbol Atletika.

Navijači su priredili spektakularan oproštaj Francuzu, a tribine su od prvog do poslednjeg minuta bile ispunjene emocijama, aplauzima i transparentima posvećenim jednom od najvećih igrača u istoriji kluba.

Grizman je na teren izašao sa porodicom,suprugom i četvoro dece, dok je oko ruke nosio kapitensku traku. Bio je to njegov jubilej od 500 utakmica u dresu Atletika u španskom prvenstvu, a iza sebe ostavlja nestvaran trag – 212 golova i status najboljeg strelca u istoriji kluba.

Kada je uzeo mikrofon pred punim tribinama, emocije su ga potpuno savladale.

"Glava me boli od plakanja. Nisam uspeo da osvojim sve o čemu smo sanjali, ali ljubav koju sam dobio od vas vredi više od svakog trofeja", poručio je Francuz kroz suze.

Posebno emotivan trenutak nastao je kada se osvrnuo na odlazak u Barselonu 2019. godine, potez koji mu mnogi navijači dugo nisu mogli oprostiti.

"Znam da su mi neki oprostili, ali želim opet da kažem - žao mi je. Bio sam mlad i nisam razumeo koliko me ovde vole. Pogrešio sam", priznao je Grizman, nakon čega je stadion eruptirao u aplauzu.

Ni trener Diego Simeone nije mogao da sakrije emocije.

"Kada se vratio, shvatili smo da nam se vraća fudbalski genije. Ali još važnije od toga - vraćao nam se čovek koji je bio spreman da ponovo sve izgradi od nule", rekao je Simeone.

Iako će naredni meč protiv Viljareala biti njegov poslednji zvanični nastup za Atletiko pre odlaska u SAD i prelaska u Orlando, jasno je da se veza između Grizmana i madridskog kluba neće završiti poslednjim zviždukom sudije.

Jer neke ljubavi, kako su navijači Atletika pokazali te večeri, traju mnogo duže od karijere.