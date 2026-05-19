Pari Sen Žermen je doživeo ozbiljan udarac u pred finale Lige šampiona.

U poslednjem kolu domaćeg prvenstva povredio se Usman Dembele!

Francuski ofanzivac je morao da izađe iz igre već u 27. minutu, nakon što je osetio bol u predelu lista.

Situacija je dodatno zabrinula stručni štab jer je povreda došla u trenutku kada je forma ekipe na vrhuncu, a finale elitnog takmičenja zakazano je za 30. maj – što ostavlja minimalno vremena za oporavak.

Francuz je ove sezone bio jedan od nosilaca igre PSŽ-a i važna karika u pohodu na evropski trofej, pa bi njegovo eventualno odsustvo predstavljalo ogroman problem za tim Luisa Enrikea.

Iako su prve informacije unutar kluba bile oprezne, u Parizu vlada nervoza jer se čeka detaljna procena težine povrede i odluka da li će Dembele biti spreman za najvažniji meč sezone.

Dodela Zlatne lopte u Parizu 2025. Foto: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Finale protiv Arsenala sve je bliže, a u francuskoj prestonici sada se najviše postavlja jedno pitanje – da li će PSŽ uopšte moći da računa na svog najboljeg ofanzivca u borbi za evropsku krunu.