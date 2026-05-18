Ofanzivni vezista Barselone Fermin Lopez doživeo je težu povredu stopala zbog koje će propustiti Mundijal.

Fermin je zbog povrede napustio teren u nedeljnoj utakmici protiv Betisa, a nakon današnjih pregleda utvrđen je prelom metatarzalne kosti.

On će morati na operaciju, nakon koje sledi višedeneljna pauza, te se očekuje da bude spreman za start letnjih priprema sa Barselonom.

Ovo je sigurno veliki udarac za Španiju, posebno nakon što su u finišu sezone povrede doživeli Lamin Jamal i Niko Vilijams, te je veliko pitanje u kakvoj formi će dočekati Mundijal.

Na to treba dodati i povredu Mikela Merina, koji je u autu od početka 2026. godine, tako da će Luis De La Fuente imati glavobolje oko sastava.

Podsetimo, Fermin je bio među sigurnim putnicima do povrede, stekao je poverenje selektora nakon sezone iz snova i mnogi su mu predviđali i mesto startera na levom boku dok se ne oporavi Niko Vilijams.

On je u svim takmičenjima odigrao čak 48 utakmica uz učinak od 13 golova i 17 asistencija.

Kurir Sport / Sportske.net

