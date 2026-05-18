Predsednik Partizana Rasim Ljajić izjavio je danas da je taj fudbalski klub doživeo veliki rezultatski neuspeh ove sezone i istakao da moraju da se preduzmu ozbiljni koraci kako bi se spremnije dočekala naredna sezona.

"Nema nikakve dileme da je ovo veliki rezultatski neuspeh. I posle ove konstatacije ne postoji nikakvo ali", rekao je Ljajić za SK.

Partizan će sezonu u Super ligi Srbije završiti kao treći, iza šampiona Crvene zvezde i Vojvodine.

"Možemo mi da iznosimo na desetine komentara, ali, jednostavno, ovo jeste ozbiljan neuspeh uprkos svemu što se dešavalo, kakav smo klub zatekli, u kakvom je stanju Partizan... Kad se podvuče crta, a sport i naročito fudbal jesu meriva kategorija, iz nedelje u nedelju ostavljate stopu koja može da se meri, ovo je neuspeh", rekao je Ljajić.

"Moraju da se preduzmu ozbiljni koraci, da se naredna sezona doćeka mnogo spremnije nego što je bila ova na izmaku", dodao je on.

Ovaj neuspeh, kako je istakao Ljajić, više boli jer su crno-beli bili prvi na polusezoni.

"To je otvorilo nadu i perspektivu kod svih koji vole Partizan. Mogla je u jednom trenutku ta bodovna razlika da bude značajno veća posle prvog dela sezone, ali verovatno su te česte promene trenera uticale da ovog proleća bude kako je bilo. Kada analizirate prolećni deo sezone, mislim da smo čak šesti na tabeli ako se gledaju samo rezultati od januara do danas", rekao je Ljajić.

To znači, kako je dodao, da nešto "ozbiljno nije funkcionisalo".

"Sve to je za dublju i širu analizu, koja će svakako uslediti, ali da skratim priću - ovo jeste ozbiljan neuspeh", zaključio je Ljajić.

Kurir sport / Beta

