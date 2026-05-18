Slušaj vest

Fudbalski klub Real Madrid potvrdio je danas da kapiten Dani Karvahal naredne sezone neće nositi dres tog španskog tima.

Real je saopštio da su se klub i igrač "složili da okončaju jedno divno poglavlje".

Karvahalov ugovor sa Realom ističe u junu. Ovaj 34-godišnji fudbaler je došao u Real 2002. godine i ukupno je proveo 23 sezone u "kraljevskom" klubu - deset u akademiji i 13 u prvom timu.

1/6 Vidi galeriju Dani Karvahal Foto: Daniel Gonzalez/EFE, SERGIO PEREZ/EFE

"Dani Karvahal je legenda i simbol Real Madrida i njegove akademije... Karvahal je uvek bio primer vrednosti Real Madrida. Ovo će uvek biti njegov dom", rekao je prvi čovek Reala Florentino Peres.

Karvahal je odigrao 450 utakmica za Real Madrid. Postigao je 14 golova i pomogao je klubu da osvoji 27 trofeja, uključujući šest u Ligi šampiona.

On je za reprezentaciju Španije odigrao 51 utakmicu, ali je u poslednje dve sezone propustio većinu mečeva nacionalnog tima zbog povreda, pa se ne očekuje da će biti na spisku selektora Luisa de la Fuentea za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Kurir sport / Beta

BONUS VIDEO: