VEROVALI ILI NE - ANSU FATI BOLJI OD PAKLENOG TRIJA IZ PARI SEN ŽERMENA: Neverovatan podatak iz francuske Lige 1
Španski napadač Ansu Fati je na listi strelaca Lige 1 na kraju je završio ispred udarnog napadačkog trija Pari Sen Žermena.
Fati je u poslednjem kolu u epskoj pobedi Strazbura nad Monakom postigao pogodak za goste u nadoknadi prvog poluvremena.
Fati je tako završio sezonu sa 11 golova u prvenstvu, a još frapantnije jeste to da je na terenu proveo tek 1.085 minuta. Zanimljivo da je isto toliko golova dao i Bredli Barkola, dok ih prate Usman Dembele sa 10, Hviča Kvarachelija sa osam i Dezire Due sa sedam.
Monako ima pravo da otkupi Fatija od Barselone za 11.000.000 evra i očekuje se da uskoro aktivira tu klauzulu.
Fati je i ove sezone imao problema sa povredama, zbog čega i nije uspevao da uhvati kontinuitet, te je uglavnom ulazio sa klupe.
Ako bude zdrav, nema dileme da bi naredne sezone konačno mogao da pruži prave partije u kontinuitetu.
Inače, on ima tek 23 godine...
Kurir Sport / Sportske.net
