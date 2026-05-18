Španski napadač Ansu Fati je na listi strelaca Lige 1 na kraju je završio ispred udarnog napadačkog trija Pari Sen Žermena.

Fati je u poslednjem kolu u epskoj pobedi Strazbura nad Monakom postigao pogodak za goste u nadoknadi prvog poluvremena.

Fati je tako završio sezonu sa 11 golova u prvenstvu, a još frapantnije jeste to da je na terenu proveo tek 1.085 minuta. Zanimljivo da je isto toliko golova dao i Bredli Barkola, dok ih prate Usman Dembele sa 10, Hviča Kvarachelija sa osam i Dezire Due sa sedam.

Ansu Fati u dresu Monaka Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Monako ima pravo da otkupi Fatija od Barselone za 11.000.000 evra i očekuje se da uskoro aktivira tu klauzulu.

Fati je i ove sezone imao problema sa povredama, zbog čega i nije uspevao da uhvati kontinuitet, te je uglavnom ulazio sa klupe.

Ako bude zdrav, nema dileme da bi naredne sezone konačno mogao da pruži prave partije u kontinuitetu.

Inače, on ima tek 23 godine...

Kurir Sport / Sportske.net

