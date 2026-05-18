Selektor Fudbalske reprezentacije AustrijeRalf Ragnik odredio je spisak igrača koji će nastupiti na predstojećem šampionatu sveta.

Svoje mesto u selekciji našao je i napadač Crvene zvezde Marko Arnautović, koji će posle ovog Svetskog prvenstva završiti reprezentativni karijeru:

Marko Arnautović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

Spisak 26 reprezentativaca Austrije za SP 2026:

Golmani: Aleksander Šlager, Florijan Vigele, Patrik Penc;

Odbrana: David Afengruber, Kevin Danso, Stefan Poš, David Alaba, Filip Lienhart, Filip Emvene, Aleksander Pras, Marko Fridl, Mihael Svoboda;

Vezni red: Ksaver Šlager, Nikolas Seivald, Marcel Sabicer, Florijan Grilič, Karni Čukvuemeka, Romano Šmid, Kristof Baumgartner, Konrad Lajmer, Patrik Vimer, Paul Vaner, Alesandro Šepf;

Napadači: Marko Arnautović, Mihael Gregorič, Saša Kalajdžić.

Austrijanci će prvu utakmicu na Svetskom prvenstvu igrati 16. juna protiv Jordana. Potom ih čeka okršaj protiv svetskih prvaka Argentinaca i sa Aslžirom za kraj grupne faze.

