MARKO ARNAUTOVIĆ ZAVRŠAVA KARIJERU! Poslednji ples Zvezdinog golgetera!
Selektor Fudbalske reprezentacije AustrijeRalf Ragnik odredio je spisak igrača koji će nastupiti na predstojećem šampionatu sveta.
Svoje mesto u selekciji našao je i napadač Crvene zvezde Marko Arnautović, koji će posle ovog Svetskog prvenstva završiti reprezentativni karijeru:
Spisak 26 reprezentativaca Austrije za SP 2026:
Golmani: Aleksander Šlager, Florijan Vigele, Patrik Penc;
Odbrana: David Afengruber, Kevin Danso, Stefan Poš, David Alaba, Filip Lienhart, Filip Emvene, Aleksander Pras, Marko Fridl, Mihael Svoboda;
Vezni red: Ksaver Šlager, Nikolas Seivald, Marcel Sabicer, Florijan Grilič, Karni Čukvuemeka, Romano Šmid, Kristof Baumgartner, Konrad Lajmer, Patrik Vimer, Paul Vaner, Alesandro Šepf;
Napadači: Marko Arnautović, Mihael Gregorič, Saša Kalajdžić.
Austrijanci će prvu utakmicu na Svetskom prvenstvu igrati 16. juna protiv Jordana. Potom ih čeka okršaj protiv svetskih prvaka Argentinaca i sa Aslžirom za kraj grupne faze.
