Fudbalere Pari Sen Žermena posle osvojene titule u Francuskoj očekuje kruna sezone - borba za trofej Lige šampiona.

Parižani će 30. maja u Budimpešti probati da odbrane krunu u duelu sa Arsenalom.

Nema dileme da će obe ekipe imati veliku podršku na "Puškaš" areni kapaciteta 67.215 mesta.

Među njima će biti i jedna lepotica. U pitanju je Madalena Aragao, portugalska glumica i devojka fudbalera Pari Sen Žermena, Žoaoa Nemeša.

Madalena je omiljena među navijačima pariskog kluba, često se može videti na tribini sa najvernijim pristalicama.

Madalena je sa ultrasima PSŽ-a posle gradskog derbija u prvenstvu Francuske, još jednom pokazala koliko voli atmosferu koju prave navijači. Uzela je palice i udarala u bubanj, predvodeći navijače koji su posle utakmice došli da još jednom podrže fudbalere.

Inače, Madalena i Žoao su u vezi dve godine. Često se mogu videti zajedno u javnosti, a kada ih obaveze razdvoje imaju specijalne znakove za sporazumevanje. Tako, Neveš imao poseban ritual proslave golova.

Portugalac sa tri brza pokreta šake iskazuje ljubav svojoj devojci, odnosno reči "i love you".