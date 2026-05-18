Fudbaleri Crvene zvezde će u petak, 22. maja od 20 časova, ugostiti OFK Beograd u okviru sedmog kola plej-ofa Superlige Srbije.

Na stadionu Stadion Rajko Mitić crveno-beli će proslaviti osvajanje 37. titule prvaka države, a navijači će premijerno imati priliku da vide i nove dresove za sezonu 2026/27.

Delije Selta Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Izabranici Dejan Stanković devetu godinu zaredom podižu šampionski pehar, dok će duel protiv OFK Beograda biti i poslednja prilika da navijači ove sezone uživo pruže podršku crveno-belima pred letnju pauzu:

- Svi navijači našeg kluba imaju još mnogo razloga za dolazak na Marakanu jer će kapije stadiona “Rajko Mitić” biti otvorene za sve zvezdaše, koji će upravo 22. maja imati mogućnost da vide nove dresove u kojima će crveno-beli nastupati u sezoni 2026/27. Zvezdaši, vidimo se na Marakani, dođite da zajedno proslavimo duplu krunu - poručili su iz Zvezde.

Delije stigle na stadion