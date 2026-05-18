Slušaj vest

Šampion Španije saopštio je da je 61-godišnji nemački trener, opisan kao "arhitekta pobedničke Barse", potpisao ugovor do 2028. godine, uz mogućnost nastavka saradnje na još jednu sezonu.

"U samo dve sezone u Barseloni, Flik se već upisao u klupsku istoriju trofejima, rekordima i vizijom za budućnost. Nemački stručnjak želi da nastavi i donese još uspeha radeći na mestu trenera", navodi se u saopštenju.

Flik je prošle nedelje, nakon što je ekipa osvojila drugu uzastopnu titulu, rekao da su njemu i stručnom štabu čelnici kluba ukazali poverenje da nastavi da radi.

"Meni je zadovoljstvo da nastavim ovo putovanje. Svakoga dana osećam strast kluba, zaposlenih, igrača i navijača. I to je neverovatno. Želim da osvojim više titula. To je naš cilj, da osvojimo više titula, možda i Ligu šampiona, radimo na tome", rekao je Flik, navodi se u saopštenju.

Flik je preuzeo Barselonu u maju 2024. godine kada je na klupi zamenio Ćavija Ernandesa.

Prethodno je predvodio Viktoriju Bamental, Hofenhajm, Bajern Minhen i reprezentaciju Nemačke.

Flik je prethodno rekao da ne planira da se bavi trenerskim poslom kada završi mandat u Barseloni.

(Beta)