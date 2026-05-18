Slušaj vest

Maldera je postao prvi strani trener selektor Ukrajine, a na klupi je zamenio Serhija Rebrova, koji je napustio ekipu u aprilu, nakon što nije uspeo da je odvede na Svetsko prvenstvo.

Maldera je prethodno pet godina bio pomoćnik Andreju Ševčenku, kada je predvodio državni tim od 2016. do 2021. godine.

"Andrea Maldera je Italijan sa ukranijskom dušom. Radio je u našem državnom timu pet godina. Andrea ima iskustvo rada sa sjajnim trenerima i klubovima i ostvario je rezultate. Važno je što on sada ima ambicije kao prvi trener. Najvažnija stvar je da shvati kako da radi u reprezentaciji", rekao je predsednik Fudbalskog saveza Ukrajine Ševčenko, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Maldera je svojevremeno radio sa trenerom Robertom de Zerbijem u Brajtonu i Olimpiku iz Marseja.

(Beta)