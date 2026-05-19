Dani Karvahal napušta Real Madrid na kraju sezone, potvrđeno je iz kluba. Ovaj španski fudbaler odigrao je 450 utakmica za kraljevski klub.
odlazi
KRAJ LEPE PRIČE! Karvahal napušta Real Madrid!
Slušaj vest
Španski fudbaler Dani Karvahal napustiće Real na kraju sezone, saopštio je klub iz Madrida.
Kako se navodi, Real i dosadašnji kapiten kluba Karvahal dogovorili su se da završe saradnju.
Dani Karvahal Foto: Daniel Gonzalez/EFE, SERGIO PEREZ/EFE
Vidi galeriju
Karvahal (34) je odigrao 450 utakmica za madridski klub i zabeležio 14 golova i 65 asistencija.
Španski fudbaler je sa Realom osvojio šest trofeja u Ligi šampiona i četiri titule prvaka Španije.
Karvahal je za reprezentaciju Španije odigrao 51 utakmicu i osvojio je Evropsko prvenstvo 2024. godine i Ligu nacija 2023.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši