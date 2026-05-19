Španski fudbaler Dani Karvahal napustiće Real na kraju sezone, saopštio je klub iz Madrida.

Kako se navodi, Real i dosadašnji kapiten kluba Karvahal dogovorili su se da završe saradnju.

Dani Karvahal

Karvahal (34) je odigrao 450 utakmica za madridski klub i zabeležio 14 golova i 65 asistencija.

Španski fudbaler je sa Realom osvojio šest trofeja u Ligi šampiona i četiri titule prvaka Španije.

Karvahal je za reprezentaciju Španije odigrao 51 utakmicu i osvojio je Evropsko prvenstvo 2024. godine i Ligu nacija 2023.

