TUŽNE VESTI POTRESLE SRPSKI FUDBAL: Umro Menhard Verebeš
Vest o njegovoj smrti podelio je RFK Novi Sad na društvenim mrežama.
- S tugom u srcu javljamo da nas je u 74. godini života ostavio Menhard Verebeš (05.10.1952. – 18.05.2026.) usled iznenadne smrti. Iza sebe je ostavio dugi niz godina rada, kojima je posvetio ceo svoj život. Otišao je još jedan član naše velike RFK NS familije. Hvala ti za svu ljubav, znanje i ljudskost koje si nam nesebično darovao. Tvoj trag je neizbrisiv. Zauvek ćeš ostati u našim sećanjima. Počivaj u miru. Hvala ti za sve - stoji u objavi RFK Novi Sad.
Menahrd Verebeš je inače iz muzičke porodice, svojevremeno je bio čuvar mreže Vojvodine, Kabela, Novog Sada, Slavije iz Novog Sada, te AIK-a iz Bačke Topole, Crvenke i mnogih drugih.
Trenerskim poslom je počeo da se bavi davne 1978. godine, mada je još igrao, a od sezone 1987/88. kad je završio igračku karijeru u Kabelu profesionalno je počeo da se bavi trenerskom.
Između ostalih, on je naučio osnovne elemente i Emila Rockova, koji je branio u Vojvodini.