Slušaj vest

Vest o njegovoj smrti podelio je RFK Novi Sad na društvenim mrežama.

- S tugom u srcu javljamo da nas je u 74. godini života ostavio Menhard Verebeš (05.10.1952. – 18.05.2026.) usled iznenadne smrti. ​Iza sebe je ostavio dugi niz godina rada, kojima je posvetio ceo svoj život. Otišao je još jedan član naše velike RFK NS familije. ​Hvala ti za svu ljubav, znanje i ljudskost koje si nam nesebično darovao. Tvoj trag je neizbrisiv. Zauvek ćeš ostati u našim sećanjima. ​Počivaj u miru. Hvala ti za sve - stoji u objavi RFK Novi Sad.

Menahrd Verebeš je inače iz muzičke porodice, svojevremeno je bio čuvar mreže Vojvodine, Kabela, Novog Sada, Slavije iz Novog Sada, te AIK-a iz Bačke Topole, Crvenke i mnogih drugih.

Trenerskim poslom je počeo da se bavi davne 1978. godine, mada je još igrao, a od sezone 1987/88. kad je završio igračku karijeru u Kabelu profesionalno je počeo da se bavi trenerskom.

Između ostalih, on je naučio osnovne elemente i Emila Rockova, koji je branio u Vojvodini.