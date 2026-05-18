Vunderkind iz Ljutice Bogdana Vasilije Kostov, na meti je Borusije Dortmund.

Kako piše "Skaj Sport", Crvena zvezda bi na račun ovog transfera mogla da inksira neverovatnih 25.000.000 evra!

Vasilije Kostov

U Borusiji Dortmund ozbiljno razmatraju mladog vezistu kao potencijalno pojačanje za budućnost, naročito ukoliko tokom leta dođe do odlaska Julijana Branta iz kluba sa Vestfalena.

Uprava nemačkog velikana, zajedno sa sportskim sektorom i trenerom Nikom Kovačem, već je sastavila širi spisak želja, a Kostov se nalazi među igračima koji su posebno privukli pažnju zbog potencijala i prostora za napredak.

Klub želi povratak strategiji po kojoj je godinama bio prepoznatljiv - dovođenju talentovanih mladih fudbalera koje bi razvijao i kasnije ostvarivao veliku zaradu kroz transfere.

Interesovanje Borusije za talentovanog igrača traje već neko vreme, a ukoliko stigne ozbiljna ponuda, Crvena zvezda bi mogla da uđe u pregovore oko transfera koji bi mogao da bude jedan od najvećih izlaznih poslova u poslednjih nekoliko godina.

