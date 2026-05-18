Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Trofejni stručnjak Pep Gvardiola napustiće klupu Mančester sitija na kraju ove sezone.

Kako prenosi "Dejli Mejl", Gvardiola će u nedelju saopštiti tu odluku!

1/4 Vidi galeriju Trener Mančester sitija - Pep Gvardiola Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Dennis Agyeman / AFP / Profimedia, Alan Martin/Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gvardiola je na klupi Mančester Sitija punih 10 sezona, od dolaska 2016. godine, a Građanima je doneo toliko željenu titulu prvaka Evrope 2023. godine, ali i šest titula u Premijer ligi, pet FA kupova, pet Liga kupova, tri Komjuniti šilda, titulu klupskog prvaka sveta i Superkup Evrope.

Gvardiola je u Sitiju osvojio ukupno 20 trofeja, a poslednji je bio upravo pre nekoliko dana, kada je Siti savldao Čelsi u finalu FA kupa.

BONUS VIDEO: