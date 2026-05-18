Imobile je u zimskom prelaznom roku došao u Pariz i postigao je samo dva gola, ali i pored toga izrazio je želju da ostane u klubu.

Međutim, uprava je odlučila da ne nastavi saradnju sa italijanskim napadačem jer želi da promeni tim za sledeću sezonu, preneo je RMC Sport.

Fudbalski klub Pariz se ove sezone prvi put plasirao u francusku prvu ligu, a tokom prvenstva pobedio je Monako i aktuelne šampione Pari Sen Žermen, u nedelju u poslednjem kolu (2:1).

Ekipa je sezonu završila na 11. mestu na tabeli sa 44 boda iz 34 utakmice.

Klub je za sledeću sezonu odredio cilj, plasman od šestog do 10. mesta u ligi.

(Beta)