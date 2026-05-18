Fudbaleri Arsenala slavili su nad Barnlijem sa 1:0 (1:0) u meču 37. kola Premijer lige.
HAVERC VODI TOBDŽIJE KA TITULI: Arsenal se mučio sa Barlnijem, ali uspeo da obezbedi važan trijumf
Jedini gol na meču postigao je Kaj Haverc u 37. minutu.
Arsenal je prvi na tabeli sa 82 boda i ima pet bodova više i utakmicu više od drugoplasiranog Mančester sitija, koji će u utorak uveče igrati protiv Bornmuta na gostujućem terenu. Sitiju je potrebna pobeda kako bi ostao u borbi za titulu i u poslednjem kolu.
U poslednjem kolu naredne nedelje Arsenal će igrati na gostujućem terenu protiv Kristal Palasa, a Siti će dočekati Aston Vilu.
Arsenal je poslednji put bio šampion pre 22 godine.
